Совет ЕС без обсуждения продлит санкции по Крыму

Совет ЕС по иностранным делам сегодня продлит на год санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, передает Укринформ.

Отмечается, что это решение примут без обсуждения министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Совет ЕС продлит ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя на один год – до 23 июня 2018 года", - заявили в Совете ЕС.

Напомним, что санкции против России по Крыму включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов с полуострова, инвестиции в него, а также запрет на услуги, связанные с туристической деятельностью. Кроме того, запрещается экспорт ряда товаров и технологий.

Как заявлял недавно российский президент Владимир Путин, Россия всегда жила под санкциями. По его словам, западные страны их вводили, когда чувствовали конкуренцию.

Источник: korrespondent.net