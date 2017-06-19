В Британии пассажира избили прямо в самолете

Пассажира турецкой авиакомпании Turkish Airlines избили на борту лайнера в лондонском аэропорту Хитроу перед тем, как снять с рейса и депортировать из Великобритании. Видео инцидента опубликовали на Facebook.

По словам путешественника, который летел тем же рейсом в Стамбул, ЧП произошло в субботу, 17 июня. Перед отправлением на борт лайнера поднялся мужчина, который, судя по всему, был сотрудником британской иммиграционной службы, уточняет Daily Mail.

Этот человек несколько раз ударил по лицу пассажира, который был уроженцем Афганистана, и прижал его голову к стене. В ответ путешественник начал кричать, что его депортируют на родину, где ему угрожает опасность. После того как мужчину вывели из самолета, лайнер вылетел в Стамбул. Как вспоминает Али, пассажиры были поражены случившимся, некоторые даже плакали.

Представитель британского МВД заявил, что отдельные случаи депортации они не комментируют. Вместе с тем он добавил, что, если человек находится в стране незаконно и не хочет добровольно покинуть ее, силовики принимают необходимые меры.

Напомним, ранее сообщалось, что в США пассажира выволокли из самолета.

В США пассажир избил пилота за "занятое место"

Источник: korrespondent.net