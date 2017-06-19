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19. 06. 2017

ООН: Количество беженцев достигло рекордной цифры

Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек.

Это на 300 тысяч больше, чем в 2015 году. Впрочем, это все равно гораздо менее резкий скачок, чем в 2014-2015 годах, когда число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличилось сразу на пять миллионов, сообщает «ВВС».

Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что данные о вынужденных переселенцах свидетельствуют об обескураживающем провале международной дипломатии.

"Вы видите, что старые конфликты, и возникающие новые конфликты приводят к перемещению людей. Вынужденное перемещение - символ войн, которые никогда не кончаются", - заявил Гранди.

Он также напомнил о бремени, которое легло на некоторые из беднейших стран мира - 84% перемещенных лиц живут в бедных странах и государствах со средним уровнем доходов.

"Как я могу просить страны с гораздо меньшим количеством ресурсов - в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии - принять миллионы беженцев, если богатые страны отказываются это сделать", - заявил Гранди.

ООН надеется, что зафиксированное в понедельник рекордное число вынужденных переселенцев заставить богатые страны еще раз задуматься на тем, чтобы не просто принять больше беженцев, но и работать над восстановлением мира.

Переселенцы

ООН насчитало 65,6 млн людей, вынужденных покинуть свои дома. Среди них

22,5 млн - беженцы

40,4 млн - внутренне перемещенные лица (они лишились своих домов, но не покинули страну)

2,8 млн подали запрос о получении убежища.

Откуда прибывают беженцы

Сирия - 5,5 млн (еще 6,3 млн сирийцев - внутренне перемещенные лица)

Афганистан - 2,5 млн

Южный Судан - 1,4 млн

Кто принимает беженцев

Турция - 2,9 млн

Пакистан - 1,4 млн

Ливан: 1 млн

Иран - 979,4 тыс.

Уганда - 940,8 тыс.

Эфиопия - 791,6 тыс.

Как сообщал Корреспондент.net, по состоянию на 3 апреля в Украине было учтено 1,6 млн переселенцев или 1,3 млн семей из Крыма и Донбасса.Такие данные озвучило Министерство социальной политики.

По данным международных организаций, только в 2016 году в Украине свои дома покинули 109 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net
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