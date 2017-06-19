Порошенко полетел на встречу с Трампом - СМИ

Президент Петр Порошенко отправляется в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, пишет ТСН.

В украинском МИД недавно подтвердили встречу Порошенко и Трампа, но не назвали конкретных дат. По данным СМИ, президенты Украины и США встретятся 19-20 июня.

По данным издания, украинский президент прилетит в американскую столицу уже сегодня, 19 июня, вечером.

Встреча же с Трампом состоится завтра. В этот же день Порошенко также встретится с вице-президентом США Майком Пенсом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

Отмечается, что это третий визит Порошенко в Вашингтон в качестве главы государства и первая его встреча с новым президентом США.

Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев рассказывал, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше встречи с президентом РФ Путиным. По его словам, над этим активно работали дипломаты.

Источник: korrespondent.net