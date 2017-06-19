Катар отказался прекратить поставки газа в Эмираты

Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ, несмотря на разрыв дипломатических отношений, передает Al Jazeera со ссылкой на гендиректора госкорпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.



"Изоляция со стороны арабских стран сегодня для нас стала форс-мажором, который позволяет приостановить поставку газа в ОАЭ. Но если мы отключим газ, то нанесем огромный ущерб людям этой страны, которых считаем своими братьями", - заявил он.

Как известно, Катар ежедневно поставляет 56,6 миллионов кубометров природного газа в ОАЭ с месторождения North Field по трубопроводу Dolphin.

Тем временем в ОАЭ призвали Запад помочь контролировать выполнение Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма.

Как известно, Катар обвиняют в финансировании терроризма. По данным СМИ, 1 миллиард долларов был передан террористам в качестве выкупа за плененных на юге Ирака в 2015 году членов королевской семьи.

Источник: korrespondent.net