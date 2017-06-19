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19. 06. 2017

В Таиланде прогремел взрыв, погибли пятеро военных

На юге Таиланда  произошло ЧП. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Кхом Чат Лык, пятеро военнослужащих погибли при взрыве самодельной бомбы в провинции Паттани. Еще четыре человека были ранены.

Взрывные устройства была заложены на трассе и сработали как раз в тот момент, когда по ней следовал военный патруль. Пикап, прямо перед которым прогремел взрыв, полностью сгорел.

В трех южных провинциях королевства, где в силу исторических обстоятельств сильны сепаратистские настроения, действует особый режим безопасности. С 2004 года там погибли почти семь тысяч человек, в основном - мирных жителей, ставших заложниками терактов и перестрелок.

Напомним, ранее сообщалось, что возле метро в Бангкоке нашли самодельную бомбу.

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Источник: korrespondent.net
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