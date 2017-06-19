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19. 06. 2017

ДНР отвергла план Киева по реинтеграции Донбасса

В ДНР отвергли новый план Киева по по реинтеграции Донбасса заявив, что рассматривают только Минские соглашения в качестве возможных мер урегулирования ситуации, передает RT.

Накануне СМИ опубликовали план Киева по реинтеграции Донбасса, согласно которому вместо АТО в прифронтовых районах регона вводится военное положение. Также предлагается ряд "льгот и послаблений" для жителей ДНР и ЛНР.

"Такой вариант не рассматривается. Это не коррелирует с комплексом мер, предусмотренных Минскими соглашениями", - заявил полпред сепаратистов в Минске Денис Пушилин.

Вместе с тем, представитель ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Киев должен официально отказаться от выполнения Минских соглашений, чтобы перейти к обсуждению других форм урегулирования.

"Один из пунктов Минских соглашений говорит очень конкретно  об установлении банковской системы в интересах обеспечения выплат пенсий, оплаты коммунальных услуг, в том числе, с использованием международных механизмов безналичных платежей", - отметил он.

По его словам, "Украина полностью саботирует этот момент, а тут они говорят о каком-то дополнительном механизме в плане пенсий, взаимодействия с территориями и так далее".

"Это невозможно обеспечить, не выполняя упомянутую норму", - заявил представитель сепаратистов.

В ЛНР также заявили, что Украина до сих пор не определилась с одной только возможностью обсуждения особого статуса Донбаса. 

"Там (в Минских соглашениях - ред.) четко прописано, что Украина должна делать. Она либо должна выполнять то, что подписала, либо отказаться от своих обязательств. Тогда будем искать другие варианты", - подчеркнул Дейнего.

Напомним, 14 июня президент Петр Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса.

Источник: korrespondent.net
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