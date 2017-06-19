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19. 06. 2017

Россия проведет ракетные учения у берегов Сирии

Российские корабли проведут на этой неделе ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья возле побережья Сирии.

"Российский ВМФ проведет учения (учебные ракетные пуски) ... с 18 по 30 июня", - говорится в извещениях для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Сообщается, что пуски ракет с российских кораблей могут быть осуществлены 19, 20, 23, 28 и 30 июня в промежутке между 08:00 до 18:00 по Киеву у границы территориальных вод Сирии в международных водах Средиземноморья.

Напомним, что в конце прошлого месяца Россия запустила крылатые ракеты по Пальмире.

А в апреле в Генштабе РФ заявили, что США могут перехватить все российские ракеты.

Источник: korrespondent.net
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