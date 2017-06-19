Саакашвили закидали яйцами с зеленкой

Михаил Саакашвили выступил 18 июня в Кривом Роге, где в него бросили яйцом, в которое была залита зеленка. Об этом сообщает Dnepr24.

Издание уточняет, что после возложения цветов к памятнику бойцам АТО, Саакашвили обратился к жителям Кривого Рога с речью. Однако ее прервал обстрел яйцами и зеленкой. Облитый Саакашвили пошутил, что его приняли в "Партию Зеленых".

Добавим, что полиция задержала мужчину, который бросил яйцом в Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось. что Саакашвили назвал главу Минюста мерзавцем.

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Источник: korrespondent.net