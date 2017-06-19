Киев озвучил сумму задолженности ДНР за свет

Задолженность подконтрольных сепаратистам территорий Донецкой области за электроэнергию составляет 3,9 миллиардов гривен при общей задолженности области в 5,6 миллиардов гривен.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на совещании в Кабмине по поводу подготовки к отопительному сезону.

"Из 5,6 миллиардов гривен задолженности по области за электроэнергию неконтролируемые территории - 3,9 миллиардов гривен", - сказал он.

Ранее Киев заявлял, что не будет прекращать электроснабжение ДНР, пока не будет завершено строительство новой линии электропередач к Авдеевке.

При этом Украина отключила ЛНР электричество еще в апреле из-за задолженности сепаратистов Луганской области в 5,2 миллиарда гривен.

Источник: korrespondent.net