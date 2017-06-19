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19. 06. 2017

Евросоюз введет санкции за кибератаки

Евросоюз подготовит совместный дипломатический ответ на противоправную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 19 июня.

Брюссель "обеспокоен увеличением спектра возможностей и готовности различных институтов и лиц на государственном и негосударственном уровнях преследовать свои цели путем злонамеренных кибератак", отмечается в заявлении министров иностранных дел государств ЕС.

Рамочный документ, как говорится далее в заявлении, станет частью совместной дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на существующие угрозы и поощрять стабильность в международных отношениях.

В качестве ответа на подобные атаки государства ЕС, в частности, могут прибегнуть к ограничительным мерам, по своему характеру пропорциональным степени продолжительности и вредоносности подобного нападения, подчеркивают в Брюсселе.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские хакеры в ходе президентских выборов в 2016 проникли в избирательную систему 39 американских штатов.

Источник: korrespondent.net
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