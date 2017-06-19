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19. 06. 2017

В Нигерии смертницы взорвали 12 человек

В нигерийском штате Борно пять женщин-смертниц совершили теракт. В результате погибло по меньшей мере 12 человек, еще 11 получили ранение. 

Теракт произошел накануне утром, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По словам сотрудника правоохранительных органов Виктора Исуку (Victor Isuku), смертницы совершили атаку в воскресенье вечером в нескольких километрах от столицы Майдугури. В нападении участвовали пять женщин, которые подорвали себя по очереди, сначала возле мечети, затем в доме. 

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики Боко Харам напали на большой город в Нигерии.

Боевики Боко Харам отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году

Источник: korrespondent.net
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