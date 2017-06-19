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19. 06. 2017

Россия увидела в Сирии угрозу от США

Министерство обороны России заявило, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель, сообщает ВВС.

В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Ефрат, "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей. В минобороны РФ также назвали действия США в Сирии военной агрессией.

Как сообщалось, днем ранее правительство Сирии сообщило, что силы международной коалиции, возглавляемой США, сбили военный самолет сирийских военно-воздушных сил. Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от города Эс-Саура в провинции Ракка.

Источник: korrespondent.net
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