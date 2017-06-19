У Порошенко хотят применять армию без войны и АТО

Новый законопроект по реинтеграции Донбасса, среди прочего, позволит применять армию без объявления войны и АТО, заявил председатель фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов на брифинге.

14 июня президент Петр Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса. По данным СМИ, законопроект вводит вместо АТО военное положение в прифронтовых районах региона и предлагает его жителям ряд льгот.

По его словам, консультации по поводу проекта о реинтеграции Донбасса находятся на завершающей стадии. В нем две основные составляющие.

"Первая касается АТО. Благодаря антитеррористической операции мы остановили врага. Но сейчас, когда мы выиграли время, восстановили армию и оборонную промышленность, в условиях гибридной войны мы перейдем на новый уровень ответа", - сказал он.

Вторая составляющая касается реинтеграции Донбасса.

"Нельзя строить стену и отделять эти территории", - подчеркнул Герасимов.

На вопрос идет ли речь о введении военного положения, он отметил, что новый законопроект не будет регулировать этот вопрос, так как он уже урегулирован нынешним законодательством.

"Что касается ВСУ, то, действительно, сегодня юридически мы можем использовать ВСУ во время объявления войны или АТО". При этом он пояснил, что речь идет об отдельном правовом статусе отдельных территорий, а также отметил, что новый закон позволит применять армию и без войны. Нардеп также подчеркнул, что законопроект не нарушает минские соглашения, а наоборот, они "остаются ключевым и базовым пунктом, который будет обеспечиваться, в том числе и данным законом". Отметим, что ДНР отвергла план по реинтеграции Донбасса, заявив, что он не соотносится с мерами, предусмотренных минскими соглашениями.

Источник: korrespondent.net