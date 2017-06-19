В Черновицкой области авто влетело в отбойник

В селе Мамаевцы Черновицкой области утром 19 июня легковой автомобиль Peugeot столкнулся с отбойником. В результате три человека погибли на месте, еще двое получили травмы, среди них ребенок. Об этом сообщает управление ГосЧС Украины в Черновицкой области.

Травмированные пассажиры были госпитализированы в лечебные учреждения.

Поскольку в результате аварии тело водителя от сильного удара зажало внутри машины, спасатели с помощью специального оборудования разрезали автомобиль и деблокировали погибшего мужчину.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Львова джип врезался в толпу, есть жертвы.

В центре Киева авто врезалось в трамвай

Источник: korrespondent.net