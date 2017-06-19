Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 15:38
+26°C
Завтра +27°C
+26°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
19. 06. 2017

В Черновицкой области авто влетело в отбойник

В селе Мамаевцы Черновицкой области утром 19 июня легковой автомобиль Peugeot столкнулся с отбойником. В результате три человека погибли на месте, еще двое получили травмы, среди них ребенок. Об этом сообщает управление ГосЧС Украины в Черновицкой области.

Травмированные пассажиры были госпитализированы в лечебные учреждения.

Поскольку в результате аварии тело водителя от сильного удара зажало внутри машины, спасатели с помощью специального оборудования разрезали автомобиль и деблокировали погибшего мужчину.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Львова джип врезался в толпу, есть жертвы.

В центре Киева авто врезалось в трамвай

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.