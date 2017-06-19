Флот разбит контейнеровозом. Проблемы ВМС США

Американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым филиппинским судном неподалеку от берегов Японии в конце прошлой неделе. А 18 июня стало известно, что в затопленной из-за столкновения части коробля нашли погибших моряков.

Известно, что на ремонт Fitzgerald, который завершился в феврале, потратили около 21 миллиона долларов. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис говорит о "шокирующе низком" уровне боеготовности из-за сокращения финансирования.

В мае произошел подобный инцидент. В Японском море американский военный корабль столкнулся с рыболовным судном Южной Кореи. Но тогда обошлось без жертв.

Корреспондент.net решил разобраться, с какими проблемами сталкиваются американские ВМС.

Семь погибших моряков

Американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым судном под флагом Филиппин рано утром в субботу недалеко от японского порта Симода.

В результате столкновения военного корабля массой 8,5 тысячи тонн и длиной 154 метра с грузовым судном весом 29 тысяч тонн и длиной 222 метра эсминец получил пробоину ниже ватерлинии, а также возле киля и оказался частично подтоплен.

Повреждения получили машинное отделение и радиокомната американского корабля.

Сразу стало известно о семи пропавших моряках. Помимо этого пострадали трое членов экипажа военного судна, в том числе капитан Брайс Бенсон. Он получил травму головы и был доставлен в военно-морскую больницу США в Йокосуке.

Два других моряка получили порезы и ссадины и также были сняты с корабля для прохождения медицинского лечения.

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Примечательно, что большинство из членов экипажа, примерно 200 человек, сразу после аварии продолжали спать в своих каютах.

В поисково-спасательную операцию было вовлечено несколько судов японских сил самообороны и корабли береговой охраны, а также эсминец USS Dewey и несколько самолетов военно-морских сил.

Представитель военно-морского флота США Джозеф Окоин на пресс-конференции 18 июня сообщил, что на нижней палубе Fitzgerald нашли тела погибших матросов.

"Мы нашли останки нескольких наших пропавших товарищей. Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших моряков", - сказал Окоин.

Он не стал называть точное число, но Wall Street Journal сообщает, что нашли тела семи погибших.

Представитель ВМФ США уточнил, что расследование причин уже началось, отметив, что пока неясно, имел ли возможность экипаж судна предвидеть и предотвратить столкновение.

Японское издание NHK сообщает, что филиппинское судно неожиданно резко повернуло непосредственно перед столкновением. Однако шкипер судна отрицает это сообщение.

"Мы плыли в том же направлении, что и эсминец США, а затем столкнулись", - сказал он.

Бывший начальник информационного центра ВМС США, отставной контр-адмирал Джон Кирби говорит, что после расследования военные чиновники понесут наказание.

"Карьеры нескольких человек будут разбиты. Военные корабли не должны неожиданно среди ночи топиться контейнеровозами", - говорит Кирби.

Ремонт старых вместо закупки новых

Эсминец Fitzgerald стал на службу в 1995 году. Известно, что в феврале этого года на корабле закончили ремонт, который обошелся в 21 миллион долларов. Теперь эсминец вновь находится в ремонте в японском порту Йокосука.

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что спустя четыре года после его отставки и возвращения в Пентагон состояние боеготовности, вызванное, как он считает, секвестром военного бюджета администрацией Барака Обамы в 2013 году, потрясло его.

"Я был шокирован тем, что увидел в области боеготовности", - заявил Мэттис.

Он подчеркнул, что "ни один враг не нанес большего ущерба" американскис военным силам, чем бюджет.

По словам Мэтиса, чтобы исправить ситуацию понадобятся годы наращивания бюджета на военные расходы.

В ходе своего выступления Мэттис также попросил конгресс разрешить закрытие лишних военных баз на территории США. По его словам, сэкономленные таким образом средства было бы выгоднее потратить на приобретение вертолетов, истребителей и атомных подводных лодок.

Наблюдатели такое сообщают, что проблема американского флота заключается в том, что срок службы кораблей хоть и продлевается, но все еще их нет в достаточном количестве. ВМС США нуждаются в 350 кораблях, а имеют лишь 273.

К 2019 году планируется сократить один авианосец, оставить 51 ударную подлодку вместо 56. При этом количество крейсеров и эскадренных миноносца увеличится на 12 - до 93.

US Navy

Самое заметное изменение в военно-морских силах - это сокращение десантных кораблей - с 41 в 2001 году до 31 в 2019 году.

Но проблема не только в количестве. Преподаватель стратегии военно-морского колледжа США Джеймс Холмс говорит, в анализе региональных военных балансов за отправную точку часто принимается посыл о том, что американские ВМС будут в полном составе противостоять ВМС противника (которые тоже выступят в полном составе).

Он говорит, что части ВМС США придется противостоять совокупной военной мощи ВМС, ВВС противника, а иногда и сухопутных войск.

Базирующийся в Японии 7-й флот, в состав которого входит Fitzgerald и другие 60-70 боевых кораблей, может столкнуться с ВМС Народно-освободительной армии Китая, с боевыми самолетами китайских ВВС, способных действовать на море, а также со 2-м артиллерийским корпусом НОАК, в составе которого имеются противокорабельные баллистические ракеты.

Таким образом американский флот просто не подпустят к китайским берегам, делает вывод Холмс.

По его словам, проблема ВМС также заключается в тех, кто решает, какое строительство финансировать, сколько и каких кораблей заказывать и как их распределять в составе флота.

Отметим, что США построили Zumwalt - крупнейший в мире эскадренный эсминец с полным водоизмещением около 15 тысяч тонн и скоростью до 30 узлов. Его стоимость - 4,4 миллиарда долларов.

Однако поломку на нем нашли еще до того, как он вышел с верфи. Позже во время прохождения через Панамский канал из строя вышли теплообменники в силовой установке корабля, которая питает ряд его систем, включая вооружение и датчики.

Не только флот испытывает проблемы. Ранее Корреспондент.net подробно разбирался, какие проблемы есть у американской армии - самой сильной в мире.

Источник: korrespondent.net