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19. 06. 2017

"Исламское государство" заявило о первом теракте в Израиле

Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаку в Иерусалиме, в ходе которой погибла женщина-полицейский, передает The Times.

16 мая у Дамасских ворот старого города Иерусалима трое мужчин, вооруженные ножами и самодельной винтовкой, напали на 23-летнюю Хадас Малку, нанеся ей смертельные ранения. Их застрелили полицейские.

Террористы ИГ назвали это нападение первым из многих против израильтян.

В свою очередь спецслужбы Израиля заявили, что эта атака является тревожным сигналом со стороны боевиком "Исламского государства", ранее игнорировшей их страну.

Вместе с тем, палестинские группировки также заявили о причастности к нападению. Так, в Народном фронте освобождения Палестины утверждают, что двое нападавших были ее членами, а третий - член ХАМАС.

Отметим, что боевики ИГ уже брали ответственность за обстрел курортного города Израиля. Это произошло в конце зимы.

Также напомним о скандальном заявлении министра обороны Израиля, который заявил, что "Исламское государство" лучше, чем Иран. Этот политик ранее также отрицал идею, что боевики ИГ представляет прямую угрозу его стране.

Источник: korrespondent.net
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