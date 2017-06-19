СМИ: Трамп практически подарил Кубу России

Администрация Дональда Трампа ввела ограничения по путешествиям и торговле с Кубой, несмотря на многочисленные просьбы представителей крупных корпораций США и опасения американцев кубинского происхождения. Как пишет The Independent, этот шаг лидера Штатов можно трактовать как "тайный подарок" Москве, которая уже начала восстанавливать утраченные позиции на Кубе.

Отказываясь от Кубы, Трамп рискует создать новое пространство, где Россия восстановит свои позиции. В прошлом месяце, после десятилетнего перерыва, она начала поставку нефти на остров, опасаются авторы публикации.

"Когда Венесуэла трещит по швам, Кубе нужен тот, кто "остановит ее распад". Если это будет не Вашингтон, то Москва. Путин не так давно простил Гаване 90% долга. Ходят слухи, что Россия ведет переговоры о повторном открытии на острове военных баз. Вырисовывается определенная картина", – пишет СМИ.

The Independent поясняет, что новые ограничения коснутся туристических поездок: американцы снова рискуют нарушить закон, если они посетят Кубу самостоятельно, а не в рамках заранее организованного тура. Однако куда серьезнее другое ограничение, отмечают журналисты, а именно запрет американским юридическим или физическим лицам вести дела с GAESA, конгломератом, находящимся под контролем кубинских военных.

"Он (GAESA, – ред.) владеет большинством ведущих отелей города, не говоря уже об автобусах и ресторанах. Эта инициатива, в случае ее полного принятия, вызовет хаос в американо-кубинской туристической сфере", – уверяет издание.

Напомним, Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

Источник: korrespondent.net