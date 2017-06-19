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19. 06. 2017

В Великобритании усиливают охрану мечетей

Британский премьер Тереза Мэй приняла решение направить дополнительные отряды полиции для защиты мечетей после того, как в Лондоне фургон наехал на верующих, выходивших после вечерней молитвы. Об этом она сообщила в понедельник, 19 июня, в Лондоне перед своей резиденцией на Даунинг-стрит.

Наезд на верующих в Лондоне Тереза Мэй назвала "отвратительной попыткой нарушить свободу вероисповедания". "Это напоминание о том, что терроризм, экстремизм и ненависть могут принимать различные формы, однако наша готовность бороться с ними не должна зависеть от того, кто именно несет ответственность за то или иное преступление", - подчеркнула Мэй.

Напомним, в районе парка Финсбери в Лондоне в ночь на понедельник, 19 июня, автофургон въехал в толпу выходящих из мечети мусульман. Один человек погиб и десять получили ранения. 48-летнего водителя фургона задержали и доставили в больницу, где медики проверяют его психическое состояние. Полиция считает, что мужчина действовал в одиночку.

По словам очевидцев, покинувший фургон водитель кричал, что хочет "убить всех мусульман". После задержания он "выглядел счастливым". 

Источник: korrespondent.net
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