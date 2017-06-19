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19. 06. 2017

Киев заявил о свидетельствах 134 казней в ЛДНР

В Генпрокуратуре заявили, что располагают свидетельскими показаниями о 134 казнях в ДНР и ЛНР, передает РБК-Украина.

В ведомстве рассказали, что в ходе расследования о нарушениях законов и обычаев ведения войны "республиками" было допрошено более 900 человек, побывавших у сепаратистов в плену.

"В частности, потерпевшие сообщили, что они были свидетелями убийства 134 военнослужащих и гражданских лиц, 121 из которых на данный момент не идентифицирован", – отметили в ГПУ.

13 погибших в Генпрокуратуре идентифицировали по показаниям допрошенных.

Кроме того, из показаний известно о массовых убийствах в Славянске, Горловке, Макеевке и в районе Иловайска Донецкой области.

Отмечается, что в ГПУ проверяют причастность более 10 человек из числа сепаратистов ДНР и ЛНР, а также российских военных.

Как известно, в августе 2014 года в ДНР приняли "уголовный кодекс", в котором предусмотрено применение смертной казни через расстрел.

Первый смертный приговор в ДНР, как утверждают сепаратисты, был вынесен в феврале 2016 года.

Источник: korrespondent.net
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