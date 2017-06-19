США на российском прицеле. Новый конфликт в Сирии

США сбили истребитель армии сирийского лидера Башара Асада в районе сирийского города Ракка.

Власти Сирии заявили, что сбитый самолет принимал участие в операции против боевиков "Исламского государства" и обвинили Вашингтон в поддержке терроризма.

Москва назвала американские действия военной агрессией и пообещала брать на сопровождение ПВО все самолеты в районах военных операций России в Сирии.

Кроме того, Минобороны РФ прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии.

Корреспондент.net решил разобраться в новом конфликте между Россией и США в Сирии.

Америка спасла террористов?

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил истребитель Су-22 правительственных сил Сирии накануне вечером. Судьба катапультировавшего пилота неизвестна.

Как пишет Reuters, вчерашний инцидент с Су-22 - это первый случай уничтожения самолета сирийской армии американцами со времен начала конфликта в Сирии в 2011 году.

В заявлении центрального командования США говорится, что истребитель армии Сирии был сбит "в целях защиты партнеров коалиции, сражавшихся на земле".

Партнерами коалиции называются солдаты Сирийских демократических сил, в которые входят курдские отряды, сражавшиеся с террористами вблизи города Табка к западу от Ракки.

По данным США, самолет армии Асада сбрасывал бомбы на солдат сирийской оппозиции из-за чего и был сбит американским истребителем.

Отмечается, что коалиция против "Исламского государства" под эгидой США уже связалась с российскими военными.

"Коалиция не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами... Но будут защищать своих партнеров", - цитирует Reuters сообщение.

Дамаск в свою очередь заявляет, что из Су-22 принимал участие в операции против ИГИЛ, которую проводили в регионе силы ополчения и армия Сирии.

"Атака говорит о том, что США и ИГИЛ координируют свои действия и что у Вашингтона есть злой умысел в контроле терроризма и его финансировании для проведения проекта США и Израиля в регионе", - цитирует SANA заявление сирийской армии.

Не первый удар по силам Асада

Послений удар возглавляемая США коалиция нанесла по проправительственным силам на юге Сирии 6 июня.

Тогда Вашингтон обвинил силы, поддерживающие сирийский режим, в продвижении внутри установленной зоны предотвращения конфликтов с танком, артиллерией, зенитным оружием, военными техническими средствами и численностью в 60 солдат.

"Это представляло угрозу для коалиции и для ее партнерских сил, размещенных в гарнизоне Ат-Танф", - говорится в заявлении.

В коалиции отметили, что сделали ряд предупреждений, прежде чем нанести удар по правительственным силам.

Подобная ситуация произошла 18 мая, когда самолеты коалиции нанесли удар по конвою проправительственных сил в районе Ат-Танфе.

В коалиции пояснили, что эта атака "внесена в список ударов по объектам и целям террористов".

"Эти меры (авиаудар - ред.) были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными", - говорилось в сообщении коалиции.

О создание зон деэскалации конфликта в Сирии договорились по результатом нескольких этапов переговоров, которые прошли в Казахстане с января по май этого года.

Страны-гаранты Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии для прекращения насилия, сохранения единства и территориальной целостности этой страны, а также политического урегулирования конфликта.

Напомним, что самым масштабным ударом США по силам Асадам произошел 7 апреля - находящиеся в Средиземном море американские эсминцы Ross и Port выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат в провинции Хомс в Западной Сирии.

Удар крылатами ракетами стал ответом на авиаудар сирийских ВВС по жилым кварталам города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля.

В результате погибли 92 человека, включая 30 детей, и еще более 500 человек получили ранения. Белый дом уверен, что Асад лично одобрил химическую атаку на мирных жителей, а в России говорят, что сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

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В ответ Минобороны России с 19 июня прекратило взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии, говорится в сообщении военного ведомства.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - говорится в сообщении.

Сбитый сирийский истребитель Москва назвала "циничным нарушением суверенитета Сирии", отметив, что в тот момент в небе также находились самолеты российских ВКС.

Минобороны РФ обвинило коалицию в том, что она не предупредила российских коллег о проводимой операции по существующему каналу связи между американской авиабазой эль-Удейд в Катаре и российской авиабазой Хмеймим в сирийской Латакии.

Меморандум о безопасности полетов в Сирии был принят Россией и США в октябре 2015 года. Он регламентировал перемещения всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

Действие меморандума Россия однажды уже приостанавливала в апреле 2017 года, после того как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. В мае действие документа было возобновлено.

Источник: korrespondent.net