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19. 06. 2017

Случайно убивший министра Сомали охранник будет казнен

В Сомали приговорен к расстрелу сотрудник спецслужб, по ошибке застреливший самого молодого министра в правительстве страны, Абдуллахи Шейха Абаса, которого принял за экстремиста.

Приговор Ахмеду Абдуллахи Абди вынесен военным судом, приговоренный может подать апелляцию.

Министр общественных работ Сомали, 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был убит в своей машине в начале мая рядом с президентским дворцом в Могадишо.

Адвокаты подсудимого заявляли, что убийство произошло случайно. По их версии, Абди принял Абаса за экстремиста - автомобиль министра слишком близко подъехал к автомобилю, в котором находился другой чиновник, которого охранял сотрудник спецслужб.

Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре 2016 года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали. В связи с его гибелью президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

Отметим, в марте в Сомали было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы голода.

Источник: korrespondent.net
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