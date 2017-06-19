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19. 06. 2017

Могерини ждет продления санкций против России

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз, скорее всего, продлит санкции против России после саммита ЕС 22-23 июня.

"Я должна констатировать, что нет реальных подвижек в выполнении минских соглашений. Я полагаю, что будет принято решение по продлению нынешних санкций", - цитирует ее РИА Новости.

В то же время Могерини отметила, что тема продления санкций будет обсуждаться уже после саммита ЕС, запланированного на 22 и 23 июня.

"У нас есть время до конца июля для продления санкций", - уточнила она.

Тем временем Совет ЕС сегодня продлил "крымские" санкции против России. Решение было принято без обсуждения.

В свою очередь российский президент Владимир Путин убежден, что Россия всегда жила под санкциями. По его словам, западные страны их вводили, когда чувствовали конкуренцию.

Источник: korrespondent.net
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