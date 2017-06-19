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19. 06. 2017

Эмираты пообещали Катару многолетние санкции

Объединенные Арабские Эмираты предупредили Катар, что введенные против него санкции не будут сняты, если он не согласится с условиями, которые Саудовская Аравия и ее союзники огласят в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, сообщает Reuters.

"Катар поймет, что отношения в регионе кардинально поменялись. Изоляция может длиться годами. Если катарцы намерены и дальше сидеть в изоляции из-за своих извращенных взглядов на собственную политическую роль – пусть сидят. Они пока находятся на стадии отрицания и гнева", – отметил чиновник.

Ранее Гаргаш призвал западных партнеров создать мониторинговый механизм, который позволит контролировать выполнение Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма.

Напомним, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств. 

Катар отвергает обвинения в финансировании терроризма и нанял юристов из США для защиты интересов.

Источник: korrespondent.net
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