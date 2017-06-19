В Украине предложили запретить 20 сайтов

Министерство информационной политики Украины опубликовало на своем сайте перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.

В перечне веб-сайтов, содержащих информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства, указаны: Русская весна, RusNext, Агентство новостей Харькова, Луганский информационный центр, Novorossia Today, Комитет спасення Украины, Новоросс.инфо, Антимайдан, Политнавигатор, True! Правда!, За СССР!, Луганск онлайн, Портал русского народа Крыма, Крымская правда, сайты информагентств Новостной фронт, Новороссия, Антифашист, информационно-аналитический изданий Одна Родина, Русская правда, телерадиокомпании Крым.

В Мининформполитики также указали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: разжигание межэтнической и межнациональной вражды, призывы к свержению конституционного строя, нарушение территориальной целостности, нарушение законодательства о декоммунизации.

Также к характеристике каждого ресурса прилагается статистика его посещаемости (в месяц) и приводятся примеры – цитаты с сайта.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что в списке сайтов для закрытия уже есть сотни ресурсов, которые представляют угрозу национальным интересам Украины.

Юрий Стець заявил, что "черный список" сайтов сначала согласуют с СБУ, а затем собранные материалы передут в суд для принятия решения.

Указ Порошенко о запрете сайтов вступил в силу

Источник: korrespondent.net