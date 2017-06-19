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19. 06. 2017

В зоне АТО ранены два бойца – штаб

Двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе с начала суток, 19 июня, в результате 21 обстрела со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении из 82-мм минометов были обстреляны укрепления сил АТО у Павлополя, из гранатометов разных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – опорные пункты у Широкино, Водяного, Талаковки и Березового.

На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были обстреляны подразделения сил АТО в южных пригородах Авдеевки. Обстрел позиций в районе Новолуганского на Светлодарской дуге осуществлялся из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении открывался огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи пгт Станица Луганская, из гранатометов – по опорным пунктам у Новозвановки. В районе Бахмутской трассы обстреливались из 120-мм и 82-мм минометов и пехотного вооружения в районе Крымского.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 18 июня, на Донбассе зафиксировали 47 вражеских обстрелов. Ранения получили шестеро бойцов ВСУ.

Источник: korrespondent.net
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