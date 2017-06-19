США сменят дислокацию самолетов в Сирии

США приняли решение изменить дислокацию в Сирии самолетов международной США коалиции, сообщил представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает Интерфакс.

"В результате недавних столкновений с участием прорежимных сирийских сил и российских сил мы приняли меры предосторожности по изменению диспозиции самолетов в Сирии с тем, чтобы продолжать бороться с ИГИЛ, обеспечивая безопасность наших летных экипажей с учетом известных угроз на пространстве поля боя", – сказал он.

Педставитель Пентагона не стал прямо отвечать на просьбу прокомментировать решение России приостановить действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. По его словам, "США всегда готовы к работе по предотвращению инцидентов с россиянами для обеспечения безопасности летных экипажей коалиции и во время проведения операций".

"Линия по предотвращению конфликтов доказала свою эффективность в снижении вероятности стратегических просчетов и деэскалации напряженных ситуаций", – сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Россия прекратила взаимодействие с США по Сирии. Российские военные пригрозили, что будут считать целями все воздушные суда западнее реки Евфрат.

Накануне правительство Сирии сообщило, что силы международной коалиции сбили военный самолет сирийских ВВС. Утверждалось, что инцидент произошел неподалеку от города Эс-Саура в провинции Ракка.

Источник: korrespondent.net