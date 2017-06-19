Порошенко вернется от Трампа с пустыми руками – эксперт

Президент США Дональд Трамп пока не в восторге от текущей ситуации в Украине. Поэтому Киеву не стоит ждать каких-либо дивидендов от встречи президента Украины Петра Порошенко и Трампа.

Об этом в блоге на Корреспондент.net пишет американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт.

Он прогнозирует, что с точки зрения Вашингтона, встреча двух лидеров "не впечатлит". Смарт отмечает, что "согласно публично доступным документам правительства США, регистрирующим лоббирование сделки, правительство Украины подписало однолетнее соглашение с лоббистской фирмой стоимостью 600 тысяч долларов".

"После того, как заплатили столько денег, то, что Трамп, наконец, решил встретиться с президентом Порошенко, это большая удача для руководства Украины, и оно почувствовало облегчение", – отмечает Смарт.

По его мнению, Трамп сейчас "находится в ярости".

"Он (Трамп) ясно дал понять, что полное отсутствие реформ и "борьба" с коррупцией в Украине неприемлемы, и что Соединенные Штаты не будут продолжать играть с украинским правительством. Порошенко мог бы легко попытаться облегчить страдания своих граждан, начав борьбу с коррупцией – к сожалению, этого не происходит – и это то, что американские политики не могут понять", – утверждает политолог.

Смарт прогнозирует, что по возвращении в Киев Порошенко заявит, что это была "успешная встреча".

"Пока на данный момент моя оценка заключается в том, что ничего не изменится из статус-кво и что Порошенко с пустыми руками вернется в Киев, получив сильный выговор от американского президента", – резюмировал эксперт.

Как сообщал Корреспондент.net, уже сегодня вечером Петр Порошенко должен прибыть в Вашингтон. Завтра он должен встретиться с Дональдом Трампом, вице-президентом США Майком Пенсом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

Источник: korrespondent.net