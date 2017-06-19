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19. 06. 2017

На военном аэродроме под Киевом ранен мужчина

Военнослужащий ранил из табельного огнестрельного оружия постороннего человека на территории воинской части в Борисполе под Киевом. По данному факту военная прокуратура открыла уголовное производство, сообщается на сайте ведомства.

"Находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия, причинив огнестрельное ранение в ногу пострадавшему, который безосновательно находился на территории поста", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее потерпевшему телесные повреждения).

В свою очередь Министерство обороны сообщает, что инцидент произошел на военном аэродроме. Отмечается, что боец "в соответствии с требованиями устава применил оружие по отношению к гражданскому лицу, которое незаконно находилось на территории военного аэродрома".

Нарушитель получил пулевое ранение в стопу. Ему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Командование воинской части в очередной раз информирует гражданское население о недопустимости незаконного проникновения лиц на территорию военных объектов", – отметили в Минобороны.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на аэродроме Чайка под Киевом задержали трех мужчин с беспилотником.

Источник: korrespondent.net
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