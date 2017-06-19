Военное положение не для всех. Что заменит АТО?

На третий год войны на Донбассе украинские власти задумались над тем, что ее больше нельзя называть Антитеррористической операцией.

Подобная инициатива появилась накануне визита Петра Порошенко в США. Согласовать замену АТО могут именно в Вашингтоне.

Корреспондент.net собрал новые подробности изменения законодательства по Донбассу.

Инициатива президента

14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты. Законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

За день до того, 13 июня, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ, что "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук пояснял, что этот законопроект предусматривает расширение возможности использования Вооруженных сил Украины на Донбассе: "Будет выстроен вместо оперативного штаба антитеррористической операции оперативный штаб, который будет включить в себя все наши военные подразделения, которые мы можем использовать, также сюда будут интегрированы военно-гражданские администрации".

Думают всей Радой

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса с участием руководителей фракций коалиции и депутатов.

“Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украини". В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР”, - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

В чем суть

Новый законопроект, который должен изменить формат антитеррористической операции, предусматривает создание оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями, говорится в статье "Зеркала недели".

Документ вроде как состоит из двух компонентов.

"Первый: в общих чертах на законодательном уровне определяется комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий. Второй: создается правовой механизм использования вооруженных сил в Донбассе", - говорится в статье.

Новый законопроект предусматривает признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями и предусматривает создание вместо штаба АТО Оперативного штаба с широкими полномочиями, которому будут подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации.

“Законопроект позволит формировать оперативный штаб. Этот оперативный штаб будет подчиняться президенту Украины, как верховному главнокомандующему, а также Генштаба. В результате создания такого оперативного штаба все силовые подразделения ВСУ, Нацгвардии, других формирований, а также ВГА, которые теперь будут действовать под единым стратегически взвешенным руководством, позволят правильно воплощать государственную политику Украины по деоккупации части донецких и луганских территорий", - рассказал нардеп Андрей Тетерук.

Про выборы можно забыть

Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса не допускает проведения каких-либо выборов до момента деоккупации территорий, заявляет народный депутат Украины фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Как раз принятие этого закона вообще ставит точку в проведении каких-либо выборов до момента деоккупации этой территории", - заявил он.

По словам народного депутата, законопроект определяет, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются оккупированными Российской Федерацией и в них вводится особый правовой режим. Законопроект прописывает, каким образом на этих территориях будет проходить работа государственных институтов, координация вооруженных сил Украины, силовых структур, военно-гражданских администраций.

Депутат подчеркнул, что законопроект предлагает ввести "правовой режим, который не является антитеррористической операцией и не является военным положением".

Отвечая на вопрос, примет ли Верховная Рада на этой сессии данный законопроект и когда он будет внесен на рассмотрение парламента, парламентарий сказал, что законопроект будет внесен до следующей пленарной недели, которая начнется 11 июля.

Где введут военное положение

Российский Коммерсант ссылаясь на собственные источники в Администрации украинского президента пишет, что окончательно решение о том, на каких именно территориях будет введено военное положение еще не принято. Но, скорее всего, в список войдут и такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Источник: korrespondent.net