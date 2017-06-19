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19. 06. 2017

Во Франции произошел пожар на крыше ядерного реактора

На востоке Франции произошел пожар на крыше ядерного реактора на атомной электростанции Бюже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ядерный регулятор страны ASN (Управление ядерной безопасности).

"Пожар начался на 5 ядерном реакторе АЭС, который эксплуатируется оператором EDF (Electricite de France) и находится в 35 км от города Лион", – говорится в сообщении.

По информации оператора EDF, в результате пожара никто не пострадал. Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения радиоактиного излучения.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в третьем блоке Чернобыльской АЭС произошло задымление. Его ликвидировали в течении нескольких минут.

Ровенская АЭС подключила третий блок к энергосети

Источник: korrespondent.net
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