Генсек НАТО: Переброска войск на восток завершена

Переброска войск НАТО альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу завершена. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Латвию.

"С сегодняшего дня передислокация завершена", – сказал Столтенберг на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.

Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул генсек альянса.

Столтенберг считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время он призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. По его словам, никто не хочет возвращать времена холодной войны.

Напомним, страны НАТО на июльском саммите 2016 года приняли решение о переброске сил в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Германия командует международным союзническим батальоном НАТО в Литве, американцы – в Польше, британцы – в Эстонии, а канадцы – в Латвии.

Основная часть военной техники и военнослужащих из Германии были отправлены в Литву зимой и весной. Позднее к ним присоединились солдаты из Нидерландов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы вынудить ее выполнять обязательства по урегулированию кризиса в Украине.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net