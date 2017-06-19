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19. 06. 2017

СМИ: Взятка охраннику Розенблата предназначалась двум депутатам

 
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что взятка, на которой задержали охранника народного депутата от фракции БПП Борислава Розенблата, предназначалась самому нардепу, а также депутату от Народного фронта Максиму Полякову, передают Украинские новости. 
 
Напомним, охранника Розенблата задержали сотрудники НАБУ при получении взятки в размере 200 000 долларов. Она якобы предназначалась за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.
 
Сам Розенблат задержание его водителя назвал провокацией.
 
"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", − написал он в Facebook.
 
"Моя позиция такова − это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало", − добавил нардеп.
 
 
Ранее сообщалось, что сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали при получении взятки в пять миллионов долларов чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
 
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Источник: korrespondent.net
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