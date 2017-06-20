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20. 06. 2017

Студент США умер после возвращения из Северной Кореи

Освобожденный в Северной Корее американский студент Отто Вомбиер скончался, сообщается в заявлении его семьи.

Напомним, Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Он попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "попытку подорвать единство корейского народа". При участии Госдепа его освободили и отправили домой 13 июня.

"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", − отмечается в заявлении.

Семья Вомбиера утверждает, что "когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды". Они поблагодарили американских медиков, которые, по их словам, сделали все, чтобы помочь сыну.

Отметим, 22-летний студент находился в коме на протяжении года. Северокорейские врачи утверждают, что ее причиной стал ботулизм и снотворное. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.
 
Ранее в КНДР заявили, что власти США пытаются осложнить жизнь народу Северной Кореи используя для этого ситуацию с американским студентом.

Источник: korrespondent.net
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