Студент США умер после возвращения из Северной Кореи

Освобожденный в Северной Корее американский студент Отто Вомбиер скончался, сообщается в заявлении его семьи.

Напомним, Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Он попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "попытку подорвать единство корейского народа". При участии Госдепа его освободили и отправили домой 13 июня.

"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", − отмечается в заявлении.

Семья Вомбиера утверждает, что "когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды". Они поблагодарили американских медиков, которые, по их словам, сделали все, чтобы помочь сыну.

Отметим, 22-летний студент находился в коме на протяжении года. Северокорейские врачи утверждают, что ее причиной стал ботулизм и снотворное. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее в КНДР заявили, что власти США пытаются осложнить жизнь народу Северной Кореи используя для этого ситуацию с американским студентом.

Источник: korrespondent.net