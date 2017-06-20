Парубий: Законопроект по Донбассу − компромиссный вариант

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире ICTV, что законопроект о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и изменении формата АТО, позволит использовать все военные подразделения без ограничения демократических процедур.

"Этот законопроект призван создать законодательную базу, которая бы позволила использовать все силовые подразделений без ограничения демократических процедур, например, проведения выборов. В этом законопроекте фактически описывается компромиссный вариант, вокруг которого смогут объединиться противники и оппоненты военного положения, когда нет ограничений демократических процедур и одновременно законодательно разрешено и регламентировано использование всех военных подразделений", − отметил Парубий.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что предлагаемой концепцией также предусмотрено создание единого оперативного штаба, который должен управлять не только всеми военными и силовыми подразделениями, сектором безопасности, но и местными военно-гражданскими администрациями.

"И, конечно, признание оккупированных территорий оккупированными", − добавил Парубий.

Ранее сообщалось, что новый законопроект по реинтеграции Донбасса позволит применять армию без объявления войны и АТО.

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Источник: korrespondent.net