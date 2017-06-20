Госдеп: США заботятся об энергобезопасности Европы

Заместитель помощника госсекретаря по дипломатии в области энергетики Робин Данниган, комментируя осуждения европейскими политиками проекта новых санкций США против РФ, заявила, что США по-прежнему заботятся об энергетической безопасности Европы, передает РИА Новости.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали ужесточение санкций США против России. Политики считают, что таким образом США преследуют собственные экономические интересы и пытаются оказать давление на европейские компании.

"Без лишних рассуждений − мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники", − отметила Данниган.

"Мы слышали много комментариев о том, что санкции вводятся (против российских энергетических компаний) только для того, чтобы поддержать экспорт СПГ из США. Это интересно, потому что мы поддерживаем энергетическую независимость Европы столь же долго, сколько я работаю в госдепе – с начала 1990 годов… Мы поддерживали газовую независимость Европы в течение десятилетий, потому что мы заботимся о безопасности наших партнеров и союзников. И мы не планировали быть крупнейшими поставщиками газа в Европу, и многие аналитики говорили, мы никогда не сможем ими стать", − добавила она.

Меркель раскритиковала новые санкции против России

Ранее сообщалось, что Сенат США утвердил законопроект по расширению санкций против России.

Источник: korrespondent.net