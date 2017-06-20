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20. 06. 2017

Эксперты США изучили ситуацию в Украине

 
Представители пяти влиятельных американских экспертных учреждений завершили рабочую поездку по городам Украины и сейчас готовят аналитический доклад для правительства США, который будет содержать рекомендации относительно внешней политики, а также необходимой поддержки для Украины, передает Укринформ.
 
"Это будет большой доклад, подписанный пятью организациями, которые участвовали в проекте. Документ будет передан не только администрации, но также и Конгрессу США", − отметил президент Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андрей Футей.
 
По его словам, кроме УККА в группе были представлены такие влиятельные центры, как Heritage Foundation, Jamestown Foundation, Институт Хадсона, Американский Совет по вопросам внешней политики.
 
Встречи американских экспертов во время пребывания в Украине проводились в Верховной Раде, РНБОУ, СБУ, а также в отдельных министерствах. Кроме этого, состоялись поездки во Львов, Одессу, а также в зону АТО в районе Мариуполя.
 
Отмечается, что доклад экспертов будет иметь открытый доступ.
 
Ранее сообщалось, что Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами.
 
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Источник: korrespondent.net
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