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20. 06. 2017

Трамп осудил жестокость КНДР после смерти студента

 
Президент США Дональд Трамп заявил после сообщения о смерти студента Отто Вармбиера, которого ранее вернули в состоянии комы из заключения в КНДР, что северокорейский режим является крайне жестоким, передает Reuters.
 
Напомним, 22-летний американский студент, который 17 месяцев был заключен в Северной Корее, умер в больнице спустя неделю после возвращения в США.
 
"Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима", − подчеркнул Трамп.
 
Ранее Трамп заявил, что готов поспорить о решении мировой проблемы Северной Кореи.
 
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Источник: korrespondent.net
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