Парубий: В Украине могут появиться военные резервы США

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил в эфире ICTV, что в случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США возможно размещение американских военных резервов на территории страны.

"Оно (соглашение − ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США", − отметил Парубий.

Он также сообщил, что практика подобных соглашений давно используется в США. Аналогичные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

По его словам, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление летального оружия.

Напомним, во время визита в США Парубий заявил, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия.

Украина и США договорились о сотрудничестве парламентов

Источник: korrespondent.net