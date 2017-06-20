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20. 06. 2017

Парубий: В Украине могут появиться военные резервы США

 
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил в эфире ICTV, что в случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США возможно размещение американских военных резервов на территории страны.
 
"Оно (соглашение − ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США", − отметил Парубий.
 
Он также сообщил, что практика подобных соглашений давно используется в США. Аналогичные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.
 
По его словам, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление летального оружия.
 
Напомним, во время визита в США Парубий заявил, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия.
 
Украина и США договорились о сотрудничестве парламентов

Источник: korrespondent.net
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