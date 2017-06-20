Гройсман: Мэр Львова не способен решить проблему мусора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что обсудил проблему вывоза мусора из Львова с главой областной государственной администрации Олегом Синюткой.

"Договорились, что 20 июня он соберет городских глав области и попросит их в который раз прийти на помощь львовянам. Вице-премьеру Геннадию Зубко поручу также поработать с председателями ОГА и мэрами других областей", – написал глава правительства.

Он считает, что чиновникам надо "объединять усилия".

"Если Львовский городской глава не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать!" – подчеркнул Гройсман.

Отметим, во Львове находится и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемологическую ситуацию в городе.

Ранее сообщалось, что на 19 июня во Львове накопилось более 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

Гройсман ответил Садовому на обвинения в "мусорной блокаде"

Источник: korrespondent.net