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20. 06. 2017

Порошенко прибыл в США с рабочим визитом

 
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом, передает Укринформ.
 
Отмечается, что самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона.
 
Официальная программа визита президента не разглашается. По имеющейся информации Порошенко планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.
 
Вечером 20 июня украинский лидер возложит цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 годов в центре Вашингтона, где также встретится с представителями украинской диаспоры и духовенства.
 
Напомним, в Белом доме анонсировали встречу Порошенко с Пенсом, а в Пентагоне сообщили, что украинского президента примет министр обороны США Джеймс Мэттис. 
 
Официальной информации о встрече Порошенко и Трампа пока нет.

Источник: korrespondent.net
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