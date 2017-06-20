Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом, передает Укринформ.

Отмечается, что самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС США Эндрюс вблизи Вашингтона.

Официальная программа визита президента не разглашается. По имеющейся информации Порошенко планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.

Вечером 20 июня украинский лидер возложит цветы у монумента Голодомору в Украине 1932-33 годов в центре Вашингтона, где также встретится с представителями украинской диаспоры и духовенства.

Напомним, в Белом доме анонсировали встречу Порошенко с Пенсом, а в Пентагоне сообщили, что украинского президента примет министр обороны США Джеймс Мэттис.

Официальной информации о встрече Порошенко и Трампа пока нет.

Источник: korrespondent.net