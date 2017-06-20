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20. 06. 2017

Британия и ЕС утвердили план переговоров по Brexit

В ходе первого раунда переговоров по Brexit 19 июня в Брюсселе был разработан график дальнейших переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза и их основные темы, передает DW.

В первую очередь речь на переговорах пойдет о правах граждан ЕС в Великобритании, а затем − о выполнении этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза.

Также стороны будут договариваться о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Этот вопрос переговорщики в Брюсселе назвали крайне важным.

Когда будет достигнут достаточный прогресс в переговорах по всем трем темам, предположительно в сентябре начнется обсуждение будущих взаимоотношений Лондона и Брюсселя и создания зоны свободной торговли. 

Отметим, переговоры должны завершиться к 31 марта 2019 года, в противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода. 

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна может выйти из состава ЕС без заключения сделки, если ей не подойдут условия.

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Источник: korrespondent.net
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