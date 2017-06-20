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20. 06. 2017

Порошенко заявил, что встретится с Трампом

 
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США, в частности, с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба главы государства.
 
"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", − отметил президент во время общения с украинской громадой в Вашингтоне.
 
Порошенко рассказал, что в ходе визита проведет встречу с президентом и госсекретарем США, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики страны.
 
Информацию о встрече Порошенко и Трампа подтвердили и в Белом доме. Переговоры значатся в расписании американского лидера 20 июня в Овальном кабинете. В них также примут участие советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.
 
По данным Интерфакс-Украина, 20 июня президент Украины также проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.
 
Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями прессы.

Источник: korrespondent.net
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