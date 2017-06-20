Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 08:22
+27°C
Завтра +20°C
+27°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
20. 06. 2017

В США приостановили введение санкций против России

 
Республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил Сенат, передает AP.
 
По данным агентства, вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники санкций, законопроект передан в комитет по международным делам для оценки его содержания.
 
Если Палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит согласовывать текст с Сенатом.
 
Известный сторонник санкций против России конгрессмен Элиот Энгел выразил обеспокоенность тем, что республиканцы задержали прохождение законопроекта.
 
"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", − заявил он и потребовал незамедлительного голосования по законопроекту.
 
Напомним, Сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана на прошлой неделе. Санкции против РФ были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Белый дом планирует через республиканцев в Палате представителей внести изменения в законопроект о новых санкциях против России с целью получения Трампом возможности их изменения или отмены.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.