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20. 06. 2017

Итоги 19.06: Ордена за безвиз и план по Донбассу

 
Генсек НАТО заявил, что переброска войск на восток завершена
 
Во время визита в Латвию генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что завершена переброска войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. Тем самым НАТО выполнило взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул глава альянса. Он добавил, что считает количество войск в регионе достаточным и продолжения переброски не планирует. 
 
Кабмин спрогнозировал трехлетнее ослабление гривны
 
Бюджетная резолюция на 2018-2020 годы, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару вплоть до уровня 31 гривна за доллар.
 
Порошенко прибыл с рабочим визитом в США 
 
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом. По имеющейся информации он планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также представителями правительства и Конгресса США.
 
ИГ заявило о первом теракте в Израиле
 
Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаку 16 мая в Иерусалиме, когда трое мужчин, вооруженных ножами и самодельной винтовкой, напали на 23-летнюю полицейскую Хадас Малку, нанеся ей смертельные ранения. Террористы ИГ назвали это нападение первым из многих против израильтян.
 
В новом законопроекте по Донбассу предусмотрено применение армии без войны и АТО
 
Новый законопроект по реинтеграции Донбасса, среди прочего, позволит применять армию без объявления войны и АТО. Председатель БПП Артур Герасимов сообщил, что консультации по поводу проекта находятся на завершающей стадии.
 
Отметим, что ДНР отвергла план по реинтеграции Донбасса, заявив, что он не соотносится с мерами, предусмотренных минскими соглашениями.
 
Корреспондент.net собрал новые подробности изменения законодательства по Донбассу.
 
Россия прекратила взаимодействие с США по Сирии
 
Министерство обороны России заявило, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель. В российском ведомстве назвали военной агрессией действия США в Сирии.
 
Корреспондент.net решил разобраться в новом конфликте между Россией и США в Сирии.
 
Суд конфисковал комплекс ОНПЗ
 
Районный суд Одессы вынес решение по конфискации целостного имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что надеется на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации.
 
Порошенко вручил ордена за безвиз
 
Президент Украины Петр Порошенко наградил за содействие в введении безвизового режима с ЕС ряд политиков, журналистов и общественных деятелей, в том числе бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Экс-премьер получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени. В то же время другие деятели награждены орденом За заслуги III степени.
 
Европа продлила крымские санкции
 
Совет Евросоюза продлил санкции в ответ на аннексию Россией Крыма еще на один год. Таким образом, санкции, касающиеся Крыма и Севастополя, продолжены до 23 июня 2018 года.
 
Ученые заявили об инопланетянах в Млечном Пути
 
Американские ученые сообщили, что в Млечном Пути существует инопланетная цивилизация, которая способна выйти на контакт с землянами. Модифицировав уравнение Дрейка, они заявили, что в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства.

Источник: korrespondent.net
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