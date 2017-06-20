Сутки в АТО: четверо раненых, 43 обстрела

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, сообщают Минобороны. Хотя относительно меньше применялась тяжелая артиллерия, но обстреливать позиции ВС Украины из других видов оружия не прекратили.

"За прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения. Больше вражеских вооруженных провокаций зафиксировано на Приморском направлении, а по артиллерии калибра более 100 мм противник бил только на Луганщине", - сказано в сообщении..

На приморском направлении оборонные укрепления сил АТО обстреливали 19 раз. Под огонь попали Широкино, Водяное, Лебединское, Талаковка, Гнутово, Березовое и Марьинка. Там систематически нарушался "режим тишины" с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, в отдельных случаях - зенитных установок и вооружения БТР. Поблизости Павлополя велся огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Там и днем, и ночью неоднократно открывался огонь по позициям с пехотного вооружения различных модификаций и били из зенитной установки. Также на этом направлении под вражеский огонь попали украинские воины, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского. Всего здесь зафиксировано 9 фактов применения оружия.

На луганском направлении горячее было в районе Бахмутской трассы. Там, вблизи Крымского, трижды использовали против украинских защитников минометы калибра 120 мм. Там же достаточно интенсивно били из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, без применения артиллерии осуществляли обстрелы позиций ВС Украины, которые расположены неподалеку Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Айдара и Новоалександровки.

Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских воинов вчера получили ранения.

Напомним, вечером 19 мюня сообщалось, что в зоне АТО ранены два бойца.

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Источник: korrespondent.net