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20. 06. 2017

Порошенко: Ассоциация с ЕС начнется с 1 сентября

Во время первого дня рабочего визита в Вашингтон президент Порошенко рассказал о будущем визите в Брюссель, передает Укринформ.

"Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, подписанных его Величеством королем Нидерландов. Это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина с 1 сентября имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу" , - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация пыталась "не дать ратифицировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", в связи с чем Украина преодолела "яростное сопротивление и добилась успеха.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил встречу Порошенко и Трампа.

ЕС: Ассоциация с Украиной заработает 1 сентября

Источник: korrespondent.net
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