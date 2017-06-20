На авиасалоне Ле Бурже показали украинский Ан-132D

В Париже открылся авиасалон Lе Bourget – 2017, где состоялась мировая премьера среднемагистрального грузового самолета Ан-132D. Самолет уже совершил свой первый демонстрационный полет на авиасалоне, сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром.
Еще один полет Ан-132D совершит в Париже 21 июня, а до этого будет доступен на выставке.
جانب من استعراض انتنوف ١٣٢في معرض باريس للطيران. pic.twitter.com/9VuX7choYN— Mohammed Ayash (@An132an132Ayash) 19 июня 2017 г.
Напомним, Ан-132D впервые был продемонстрирован в конце 2016 года.
Также Корреспондент.net собрал все известные факты об АН-132D, а также сравнил с авиастроением в России.
Источник: korrespondent.net
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