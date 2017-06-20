Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июня 2017, вторник, 09:49
+27°C
Завтра +20°C
+27°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
20. 06. 2017

На авиасалоне Ле Бурже показали украинский Ан-132D

В Париже открылся авиасалон Lе Bourget – 2017, где состоялась мировая премьера среднемагистрального грузового самолета Ан-132D. Самолет уже совершил свой первый демонстрационный полет на авиасалоне, сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром.

Еще один полет Ан-132D совершит в Париже 21 июня, а до этого будет доступен на выставке.

جانب من استعراض انتنوف ١٣٢في معرض باريس للطيران. pic.twitter.com/9VuX7choYN

— Mohammed Ayash (@An132an132Ayash) 19 июня 2017 г.

Напомним, Ан-132D впервые был продемонстрирован в конце 2016 года.

Также Корреспондент.net собрал все известные факты об АН-132D, а также сравнил с авиастроением в России.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.