Украинцев в Facebook стало на треть больше

Количество украинских пользователей Facebook 19 июня впервые превысило отметку в 9 млн пользователей. Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей, сообщает Watcher.

Всего за последний месяц – с 18 мая 2017 года – украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей (с почти 7 млн до 9 млн). Общая же аудитория Facebook (любой, кто заходил в соцсеть) превысила аудиторию ВКонтакте в Украине.

По методологии Facebook пользователями соцсети считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть, будучи при этом залогиненными.

За последние восемь лет – с апреля 2009 года – аудитория Facebook в Украине выросла в 142 раза (с 63 тыс. до 9 млн).

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который, в частности, предусматривает блокирование доступа к российским соцсетям. Документ, который предписывает блокирование указанных ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая.

Украинская соцсеть запустила тестовую версию

Источник: korrespondent.net