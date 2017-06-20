В Сеть выложили данные на 200 млн избирателей США

Компания Deep Root Analytics ошибочно выложила в открытый доступ данные на 198 миллионов американских избирателей, сообщила газета The Нill.

"Мы берем на себя ответственность за эту ситуацию", - говорится в заявлении компании, которая по заказу Национального комитета Республиканской партии США занималась исследованиями состава и взглядов избирателей.

Утечка была обнаружена компанией UpGuard, специализирующейся на вопросах безопасности.

После этого на базе данных был установлен пароль, однако около двух недель она была в открытом доступе.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры из России атаковали 39 штатов Америки.

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Источник: korrespondent.net